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تقرير: نصف سكان غزة على شفا المجاعة

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: نصف سكان غزة على شفا المجاعة



القدس المحتلة/سما/

جاء في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، وأكثر من مليون منهم أصبحوا بلا مأوى نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد الذي بدأ في خريف عام 2023.


ووفقا للتقرير، فإن "أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية، وقد أصبح أكثر من مليون شخص بدون منازل، وأصبح 75٪ من السكان نازحين داخليا".


ويشدد التقرير على أن العواقب الجسدية والنفسية الكارثية للقتال في غزة كانت أشد وطأة على النساء وكبار السن والأطفال،وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو البنك الدولي والأمم المتحدة أن تواجه غزة "عواقب مدى الحياة" للصراع الحالي على تنميتها المستقبلية.

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