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الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس يبحثان التطورات “الخطيرة” في غزة

الثلاثاء 02 أبريل 2024 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس يبحثان التطورات “الخطيرة” في غزة



رام الله/سما/

 بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التطورات “الخطيرة” في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 6 أشهر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله من عباس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الاتصال “تناول التطورات الخطيرة في غزة”، حيث أكد الملك عبد الله “ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام”.

ووفق البيان “قدّر عباس دور الأردن بقيادة الملك عبد الله في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، وثمن مواقفه الثابتة ومساعيه الدؤوبة لوقف الحرب على غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين، وصون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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