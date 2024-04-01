"القسام" تنعي شهداء القنصلية الإيرانية في دمشق

غزة/سما/

نعت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، الشهداء الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم أمس.

وجاء في بيان صادر عن القسام: "بسم الله الرحمن الرحيم، تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى الأمة الإسلامية والعربية الشهيد القائد الكبير/ محمد رضا زاهدي (أبو مهدي)، وإخوانه الذين قضوا شهداء على طريق القدس يوم أمس الاثنين 22 رمضان 1445 هـ الموافق 01/04/2024م؛ في قصف صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق".

وأضافت الكتائب في بيانها: "إننا في كتائب القسام إذ نستنكر عملية الاغتيال الجبانة؛ فإننا نشيد بالدور الكبير للشهيد أبو مهدي في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة؛ ودوره البارز في معركة طوفان الأقصى".

ومساء الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وقد ارتفع عدد القتلى في الهجوم إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.