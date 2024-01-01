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إصابة جندي إسرائيلي بغزة يرفع الحصيلة إلى 3186 منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء 02 أبريل 2024 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي بغزة يرفع الحصيلة إلى 3186 منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة جرحاه إلى 3186 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان عبر منصة “إكس”: “أصيب أمس (الاثنين) طبيب (احتياط) في تشكيل الكوماندوز بجروح خطيرة، خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة”.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لمصابي الجيش الإسرائيلي إلى 3186 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 1553 مصابا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه، وفق بيانات الجيش.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش منذ بداية الحرب 600 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 256 منذ بداية الاجتياح البري، وفق أحدث إحصائية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

#اسرائيل

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