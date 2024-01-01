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نتنياهو يخرج من المستشفى بعد إجراء عملية فتق

الثلاثاء 02 أبريل 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يخرج من المستشفى بعد إجراء عملية فتق



القدس المحتلة/سما/

تم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمغادرة المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية تحت التخدير الكامل .

وقال نتنياهو في رسالة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: “إننى أخرج الأن من مستشفى هداسا عين كارم، الذي كان بالأمس بمثابة مكتبي وأكدت متحدثة باسم المستشفى خروج رئيس الحكومة الإسرائيلية”.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 74 عاما خضع لعملية جراحية أمس الأول الأحد بسبب فتق تم اكتشافه خلال فحص روتيني يوم السبت.

ولم يحدد مكتب نتنياهو نوع الفتق الذي تم تشخيصه لدى رئيس الوزراء.

يذكر أن أكثر أنواع الفتق شيوعا هو ما يعرف بالفتق الإربي، ويمكن لمعظم المرضى مغادرة المستشفى بسرعة بعد جراحة هذا الفتق والعودة إلى النشاط الجسدي العادي في غضون بضعة أيام أو أسابيع. وفي حال الإصابة بالفتق، تبرز أجزاء من الأمعاء أو أجزاء من الأعضاء أو الأنسجة الدهنية من خلال فجوة في جدار البطن.

وتكرر في الفترة الماضية دخول نتنياهو إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية، وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه في الصيف الماضي.

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