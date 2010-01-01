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ما هي منظمة “المطبخ المركزي الدولي” التي قُتل موظفون بها في غزة؟

الثلاثاء 02 أبريل 2024 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي منظمة “المطبخ المركزي الدولي” التي قُتل موظفون بها في غزة؟



غزة/سما/

قالت منظمة “المطبخ المركزي الدولي” غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة الاثنين.

وفيما يلي تفاصيل عن المنظمة:

– أسس منظمة “المطبخ المركزي الدولي” غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ في الأصل بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

– توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.

– قدمت وورلد سنترال كيتشن عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.

– شاركت في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس/ آذار. ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية منها تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

– مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أمريكي. وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي ويقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من ثلاثة نجوم.

ونال أندريس ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2015.

(رويترز)

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