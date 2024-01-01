الجزيرة تدين تصريحات نتنياهو ضدها

الدوحة / سما /

أدانت شبكة الجزيرة، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها القناة بأنها تحرض على "الإرهاب" وأنها دعمت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت الشبكة في بيان لها، إنها لا تجد لتصريحات نتنياهو إلا وصفًا واحدً أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

وأضافت: نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، محملةً إياه مسؤولية سلامة أطقم الشبكة ومنشآتها حول العالم.

وتابعت: تصريحات نتنياهو تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.

وأكدت على أن الافتراءات والاتهامات لن تثنينا عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية. كما جاء في نص بيانها.

وكانت تصريحات نتنياهو وردت على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر قناة الجزيرة عن العمل داخل إسرائيل بحجة تحريضها على "الإرهاب".