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العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يبحثان تطورات الوضع في غزة

الإثنين 01 أبريل 2024 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يبحثان تطورات الوضع في غزة



أبو ظبي/سما/

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الطرفين بحثا العلاقات المشتركة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في غزة".


وشدد الطرفان، على "ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32845 شخصا والجرحى إلى 75392.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين، مخلفا وراءه دمارا هائلا، وجثثا بالعشرات داخله وفي محيطه، نجده مستمرا في قصفه مناطق مختلفة من القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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