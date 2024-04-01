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"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة

الإثنين 01 أبريل 2024 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة



القدس المحتلة/سما/

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، الإثنين، مشروع قانون يسمح بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في إسرائيل، كونها "تضر بأمن الدولة"، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة؛ وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، قد بادر إلى القانون الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي؛ وفي أعقاب تصويت الهيئة العامة لصالح القانون، هدد الوزير الإسرائيلي بإغلاق قناة الجزيرة "خلال الأيام القريبة" المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل أن يقر الكنيست في جلسة الاثنين، قانونا يفوّضه بإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية.

ومن المفترض أن يمنح القانون الجديد - في حال إقراره - رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل.

وأضافت الهيئة: "تحدث نتنياهو مع رئيس الائتلاف بالكنيست عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون الجزيرة في الكنيست هذا المساء في قراءتيه الثانية والثالثة".

وفي حال أقر الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.

وأوضحت الهيئة أن "القانون الذي يضغط نتنياهو لتمريره يمنح رئيس الوزراء سلطة إغلاق بث القناة في إسرائيل".

ونقلت عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، أن "رئيس الوزراء سيعمل فورا على إغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون".

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يحظى القانون بدعم كبير في الكنيست.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن منعت بث قناة "الميادين" اللبنانية من العمل داخل إسرائيل أثناء الحرب على غزة.

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