تطورات اليوم الـ177 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٧ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٨٢ شهيدا و ٩٨ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٧٠٥ شهيدا و ٧٥١٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



واعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وفاة كل من الطفل كرم محمد قدادة البالغ من العمر 10 سنوات، والشابة هبة سمير صالحة 25 عاماً في مستشفى كمال عدوان بسبب مضاعفات سوء التغذية والجوع ليترفع عدد ضحايا الجوع إلى ٣٢ مواطنا معظمهم أطفال.

غزة والشمال



وارتقى ١٧ شهيدا وعدد من الجرحى في استهداف قوات الاحتلال لقوة تأمين المساعدات عند مفترق دولة جنوب حي الزيتون بغزة إضافة إلى اصابة نحو ثلاثين.

ولا زال جيش الاحتلال يواصل اليوم احتجاز ثلاثين مريض وستين من الطواقم الطبية في مبنى الموارد البشرية في مشفى الشفاء في ظروف إنسانية قاسية.

وارتقى شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المزارعين خلال جمعهم البطاطا شمال غزة



وسط القطاع



وادّت غارة جوية على منزل عائلة ابو عون في مخيم المغازي إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وعدد من المصابين.

واستهدفت غارة جوية محيط مصنع شومر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عملية توغل تزامنت مع إطلاق نار في منطقة البركة بدير البلح ما ادى لوقوع عدد كبير من الإصابات.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جسر وادي غزة وسط قطاع غزة.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مخيم النصيرات وسط القطاع.



جنوب القطاع



وفي خان يونس انتشل مسعفون خمسة شهداء من محيط المشفى الأردني بخان يونس

واصيب عشرون مواطنا برصاص الاحتلال، أثناء محاولة فلسطينيين الوصول لمنازلهم قرب جامعة الأقصى في خانيونس.

واصيب اثنين من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة اسرائيلية منزلاً لعائلة "أبو لبدة" في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وارتفع عدد شهداء عائلة ابو معمر برفح الذين قصف منزلهم فجر الخميس إلى ١٧ شهيدا.