يوم الأرض.. بوابة أهالي الداخل المحتل للتعبير عن رفضهم للحرب في غزة

غزة/سما/

منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية على أهالي الداخل المحتل، لمنعهم من التعبير عن غضبهم ورفضهم للحرب في غزة.



وخرجت مظاهرات شعبية اليوم السبت، في دير حنا بالداخل المحتل في ذكرى يوم الأرض، الذي يوافق الثلاثين من آذار/ مارس لكل عام.







وحمل المشاركون لافتات كبيرة تطالب بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، والتصدي لجرائم الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.



فترة كبيرة من المنع

وفي شفا عمر بالداخل المحتل، تظاهر عدد من فلسطينيي الـ48 أمس الجمعة، مطالبين بوقف الحرب على غزة، وذلك بعد فترة كبيرة من المنع والتظاهر السلمي.



وهتف المتظاهرون أثناء سيرهم في الشارع الرئيسي للمدينة الواقعة على تلة في الجليل: "سلام.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"حرية.. حرية لفلسطين الأبية".



ويتعرض أهالي الداخل المحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقمع شديد للغاية من قوات الاحتلال، ومنعهم من التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.





وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب إنّ "لجنة المتابعة اتفقت أن يكون هناك مسيرة في يوم الأرض القريب، لتكون تحت عنوانين، الأول يوم الأرض والثاني التضامن مع غزة والدعوة لوقف الحرب".



جزء من الشعب الفلسطيني

وتابع قائلا: "أدعو شعبنا للحضور بكثافة في يوم الأرض، وأن يكون يوما غير عادي في تاريخ شعبنا الفلسطيني".



وأشار إلى أن حرب الاحتلال مجنونة في غزة، واستهدفت الحجر والبشر والماضي والمستقبل، مشددا في الوقت ذاته على أن إصرار أهلنا في غزة على الصمود والثبات ورفض التهجير، زاد من قمع الاحتلال وحربي التجويع والإبادة الجماعية.



وذكر الشيخ الخطيب أننا "جزء من الشعب الفلسطيني الذي يتكون من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات، ونحن غصن من هذه الشجرة الفلسطينية ولن نقف موقف المتفرج، رغم الظروف غير العادية والحكم العسكري غير المعلن الذي يفرضه الاحتلال علينا".





ولفت إلى أن هناك محاولات لكسر حاجز الصمت الذي يراد أن يفرض على أهالي الداخل المحتل، رفضا لمجازر الاحتلال في غزة وكافة أنحاء فلسطين.



وشاركت جماهير حاشدة، السبت الماضي، بمظاهرة "قطريّة" في بلدة مجد الكروم بالجليل الأعلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، والذين وصلوا من مناطق مختلفة، نصرة لغزة ومطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.



وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.