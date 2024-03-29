  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحرب في اليوم 176: شهداء بالعشرات وتركز العدوان على غربي غزة وخان يونس

السبت 30 مارس 2024 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب في اليوم 176: شهداء بالعشرات وتركز العدوان على غربي غزة وخان يونس



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٦ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧١ شهيد و ١١٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٦٢٣ شهيد و ٧٥٠٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


غزة والشمال


واستمر قصف المنازل المأهولة في حي الرمال غربي غزة حيث دمر الاحتلال منزلا لعائلة عبده في شارع الوحدة ما ادى لاستشهاد عشرة من أفرادها.
واغتال جيش الاحتلال شرطيا في غزة بينما كان يقود سيارته مع أفراد أسرته الذين استشهدوا جميعا وعددهم سبعة.
كما دمر نادي الشجاعية ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم أفراد من اللجان الشعبية المكلفة بحماية المساعدات.
ووقعت إصابات جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.
وارتقى شهداء وإصابات جراء غارات الاحتلال على شمال غزة.


وسط القطاع


وأكمل جيش الاحتلال تدمير مدينة الاسرى شمال مخيم النصيرات مدمرا ٢١ بناية من اصل ٢٤ تشكل المدينة.
وارتقى خمسة شهداء جراء استهداف الاحتلال منازل قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصف الاحتلال بلدة المغراقة ومخيم النصيرات والمغازي ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع.


جنوب القطاع


وفي خان يونس نقل المسعفون جثامين ل ١٣ مواطن ارتقوا في بلدة القرارة شمالي خان يونس.
ودمر جيش الاحتلال مبانٍ سكنية من عدة طوابق بالحي النمساوي غرب خانيونس.
وارتقى شهيدان وعدد من الاصابة جراء استهداف بالطائرات الحربية وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.
وارتفع عدد شهداء عائلة ابو معمر برفح الذين قصف منزلهم فجر الخميس إلى ١٤ شهيد.

#شهداء #غزة #الحرب

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي" طال جيش الاحتلال خلال معارك غزة

هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"

إعلام إسرائيلي: غالانت يحقق تقدما كبيرا في خطته لإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة

الصحافية بيان أبو سلطان: نجوت بأمّي وأبي

محللون إسرائيليون: اجتياح رفح فقد شرعيته وبات يتلاشى

تلاسن بين غانتس ونتنياهو في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو يوافق على العودة لمحادثات التفاوض في الدوحة والقاهرة

الأخبار الرئيسية

قتل

الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين رفعا الراية البيضاء ودفن جثتيهما بجرافة

بوليتيكو: واشنطن تقترب من الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على وقف مخصصات الشهداء والجرحى

thumb_385543_700_420_0_0_exact

تفاصيل لقاء هنية والنخالة في إيران

photo_2024-03-29_20-44-22

“إبادة بيئية في غزة”.. الغارديان: البساتين تحولت لأراضٍ مدمَّرة والتربة والمياه تلوثت بالذخائر والسموم

photo_2024-03-29_16-47-45

هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية