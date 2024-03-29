الحرب في اليوم 176: شهداء بالعشرات وتركز العدوان على غربي غزة وخان يونس

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٦ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧١ شهيد و ١١٢ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٦٢٣ شهيد و ٧٥٠٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



غزة والشمال



واستمر قصف المنازل المأهولة في حي الرمال غربي غزة حيث دمر الاحتلال منزلا لعائلة عبده في شارع الوحدة ما ادى لاستشهاد عشرة من أفرادها.

واغتال جيش الاحتلال شرطيا في غزة بينما كان يقود سيارته مع أفراد أسرته الذين استشهدوا جميعا وعددهم سبعة.

كما دمر نادي الشجاعية ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم أفراد من اللجان الشعبية المكلفة بحماية المساعدات.

ووقعت إصابات جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

وارتقى شهداء وإصابات جراء غارات الاحتلال على شمال غزة.



وسط القطاع



وأكمل جيش الاحتلال تدمير مدينة الاسرى شمال مخيم النصيرات مدمرا ٢١ بناية من اصل ٢٤ تشكل المدينة.

وارتقى خمسة شهداء جراء استهداف الاحتلال منازل قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصف الاحتلال بلدة المغراقة ومخيم النصيرات والمغازي ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع.



جنوب القطاع



وفي خان يونس نقل المسعفون جثامين ل ١٣ مواطن ارتقوا في بلدة القرارة شمالي خان يونس.

ودمر جيش الاحتلال مبانٍ سكنية من عدة طوابق بالحي النمساوي غرب خانيونس.

وارتقى شهيدان وعدد من الاصابة جراء استهداف بالطائرات الحربية وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وارتفع عدد شهداء عائلة ابو معمر برفح الذين قصف منزلهم فجر الخميس إلى ١٤ شهيد.