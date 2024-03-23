رهط: مقتل شاب وإصابة آخر بحالة حرجة في جريمة إطلاق نار

النقب/سما/

قتل شاب في العشرينات من عمره وأصيب آخر بجراح حرجة، مساء اليوم، السبت، من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط في منطقة النقب.

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لمصابين بـ"جراح نافذة" من جراء تعرضهما لإطلاق نار "في حادثة عنف في رهط".

وأوضح البيان أن المصابين كانا فاقدي الوعي ويعانيان من إصابات نافذة في جسديهما عندما وصلت الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة.

وذكر البيان أن المسعفين قدموا الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلوهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وهما بحالة حرجة.



وفي المستشفى، أقر الأطباء وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة.

وعثر الأهالي على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في منطقة قريبة من موقع الجريمة، وسط تقديرات بأن يكون الجناة قد استخدموها قبل أن يشعلوا فيها النار.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شخص (56 عاما) بجراح متوسطة الخطورة، من جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة أم الغنم، في منطقة الجليل الأسفل.

وأفادت الطواقم الطبية، في بيان، بأنها قدمت الإسعافات اللازمة للمصاب وعملت على نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

كما أصيب شخص (48 عاما) في جريمة منفصلة أخرى ارتكبت مساء اليوم، في رهط، حيث أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت العلاج لمصاب بجراح متوسط الخطورة.

وأفادت المصادر الطبية بأن المصاب تعرض لإطلاق نار أثاء قيادته للمركبة في أحد أحياء المدينة، وذكرت أنه نقل إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

العنف والجريمة: مقتل فتى من طمرة بجريمة إطلاق نار.. ورجل بانفجار سيارته بيركا

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العنف والجريمة: مقتل فتى من طمرة بجريمة إطلاق نار.. ورجل بانفجار سيارته بيركا

وقُتل الفتى أمير جمال دواهدة أبو الهيجاء (16 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء أمس، الجمعة، في طمرة، وأعلن عن وفاته لاحقا فجر اليوم السبت.

كما قتل المحامي جمال خير من قرية أبو سنان (في الستينات من عمره)، بحسب ما أعلن مستشفى نهريا، صباح اليوم، بعد انفجار سيارته في إحدى الطريق الالتفافية في بلدة يركا.

وشهد مساء يوم أمس الجمعة، موجة عنف وجريمة، حيث أصيب 7 أشخاص بينهم امرأتان وفتى وطفلة في جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت في طمرة ومجد الكروم وأم الفحم وحورة وقرب دير الأسد.

وقتل 44 شخصا من المجتمع العربي في جرائم مختلفة ارتكبت منذ مطلع العام 2024، في حصيلة تشمل امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي، فارقت الحياة على إثرها خلال العام الجاري.