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الاتحاد الفلسطيني يطالب "الفيفا" بمعاقبة الأندية الإسرائيلية

الأربعاء 20 مارس 2024 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يطالب "الفيفا" بمعاقبة الأندية الإسرائيلية



رام الله/سما/

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بمعاقبة الأندية والمنتخبات الإسرائيلية "ردا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الانسان في فلسطين وخاصة في غزة".

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن المقترح الذي أيدته ستة اتحادات أعضاء أرسله في 11 مارس الجاري، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلاندية في الـ17 من مايو المقبل.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى "استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.. وتدمير مرافق كرة قدم".

ودعا الاتحاد إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".

واعتبر الاتحاد أن ذلك "يعد انتهاكا للعديد من قوانين الفيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الفيفا".

وكان الاتحاد الفلسطيني أثار قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية، أكثر من مرة. وجدد في بيانه مرة أخرى "تأكيده على أن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتت عدم فعاليتها في معالجة هذه الانتهاكات".

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