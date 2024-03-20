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السعودية تدعم الأونروا بـ40 مليون دولار

الأربعاء 20 مارس 2024 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدعم الأونروا بـ40 مليون دولار



الرياض/سما/

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بـ40 مليون دولار، لدعم دورها في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مركز الملك سلمان للإغاثة وقّع مع الأونروا، عبر الاتصال المرئي، مذكرة دعم مالي بـ40 مليون دولار لدعم النداء الطارئ للوكالة في قطاع غزة.

ووقّع المذكرة، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في غزة، ليستفيد منه 250 ألفا و638 فردا من الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لـ20 ألفًا و19 عائلة، بواقع 200 ألف و190 فردًا، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الوكالة إلى أن "ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم".

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