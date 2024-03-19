مرضى وطواقم طبية بمشفى الشفاء دون إفطار ..وجثث بالشوارع ومحاصرون بالمنازل في حي الرمال بغزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي كونهم لم يتمكنوا من تناول الإفطار أمس نتيجة عدم توفر الماء والطعام بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان "المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار، لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال".

وناشدت الوزارة، المؤسسات الأممية بـ"إيقاف هذه الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى".

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي "الرمال" بمدينة غزة، عقب اقتحامه "مستشفى الشفاء"، حيث تنتشر جثث الشهداء بالشوارع ويقبع عشرات آلاف من المواطنين في المنازل تحت الحصار بلا طعام أو شراب.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتواجد داخل مستشفى الشفاء ويحاصرها من جميع الجهات.

إسرائيل تقضي على الحياة بمحيط المستشفى

ووفقًا للشهود، تتمركز قوات الجيش قرب "برج الشفاء" في "شارع عز الدين القسام" شمال المستشفى، وعند مفترقي طرق "العباس" و"رشاد الشوا" من جهة الجنوب، بالإضافة إلى منطقة "أرض بكر" من الغرب وحتى نهاية "شارع أبو حصيرة".

وذكر الشهود أن طائرات "كواد كابتر" تنتشر في شوارع المدينة ومحيط المستشفى، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، فيما يعتلي قوات من الجيش الإسرائيلي بنايات مرتفعة.

ومنذ أمس الاثنين، قطع الاتصال الهاتفي والإنترنت عن مئات النازحين المتواجدين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ونتيجة للتوغل الإسرائيلي المفاجئ الاثنين، شهدت مدينة غزة نزوح مئات الأسر من المناطق الغربية إلى شمال قطاع غزة مثل مخيم جباليا، وشرق المدينة مثل حي التفاح، وفقًا لشهود العيان.

وأوضح الشهود أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرين في منطقة محيط مستشفى الشفاء في منازلهم دون طعام ومياه، ويخشون الخروج خشية إطلاق النار عليهم.

ولفت إلى أن استمرار الحصار في ظل عدم توفر الطعام والمياه قد يؤدي إلى فقدان حياة السكان في منازلهم.

ووفقًا للشهود، يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق كلابه في شوارع وطرقات المدينة.

جثث بالشوارع

من جانبه، أفاد مصدر في الدفاع المدني الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي قتل وأصاب عشرات الفلسطينيين، وما تزال جثث أغلبهم ملقاة في الشوارع والمنازل ولم يتم نقلها إلى المستشفيات لصعوبة الوصول إليها.

وقال المصدر إن الجيش يطلق النار على أي مركبة أو شخص يتحرك في المناطق الغربية لمدينة غزة ومحيط مستشفى الشفاء، ويصعب علينا الوصول لمناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته في حي الرمال ومحيط المستشفى طوال الليل، حيث يسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات عنيفة.

والاثنين، أعلنت إسرائيل اغتيال فايق المبحوح، الذي شغل منصب منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، خلال اقتحامها للمستشفى ومحيطه.

وفجر أمس الاثنين، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، مستشفى الشفاء غرب غزة وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيّرة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن سقوط 250 مدنيا فلسطينيا بين قتيل ومصاب جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المستمر لمجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

ومنذ أمس الاثنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة غزة تتضمن اقتحام مستشفى الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، فضلا عن نحو 70 ألف فلسطيني يقيمون في المناطق المحيطة.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد حصاره لمدة أسبوع وتدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

ورغم دخول شهر رمضان، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

الأناضول