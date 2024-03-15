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فيديو: وصول أول سفينة مساعدات إماراتية إلى غزة

الجمعة 15 مارس 2024 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: وصول أول سفينة مساعدات إماراتية إلى غزة



أبو ظبي/سما/

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبو ظبي تواصل جهودها لحشد دعم عالمي لمبادرة الممر البحري الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة انطلاقا من قبرص.


وأعلنت الإمارات اليوم الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى القطاع وعلى متنها مئتا طن من الإمدادات الإغاثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إطلاق السفينة بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وجمهورية قبرص لتعزيز الاستجابة الإنسانية التي يتم تقديمها للمدنيين في شمال قطاع غزة.



ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الوضع الإنساني في القطاع بـ"الكارثي"، مشددة على ضرورة وجود تكاتف دولي لزيادة تدفق المساعدات على نطاق واسع ودون توقف لتخفيف المعاناة عن كاهل المدنيين الأبرياء.


ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات قدمت 21 ألف طن من المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني برا عن طريق الشاحنات وجوا بـ"الإنزال الجوي" من الطائرات وبحرا عن طريق السفن، إضافة إلى تقدم الرعاية الطبية للفلسطينيين بتشييد مستشفى ميداني في جنوب القطاع غزة ومستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش في مصر.
 

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