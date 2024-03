فيديو: وصول أول سفينة مساعدات إماراتية إلى غزة

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبو ظبي تواصل جهودها لحشد دعم عالمي لمبادرة الممر البحري الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة انطلاقا من قبرص.



وأعلنت الإمارات اليوم الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى القطاع وعلى متنها مئتا طن من الإمدادات الإغاثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إطلاق السفينة بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وجمهورية قبرص لتعزيز الاستجابة الإنسانية التي يتم تقديمها للمدنيين في شمال قطاع غزة.

Today @WCKitchen is reaching 37 million meals in Gaza. On the same day that we hoped to finish our Jetty and download 200 tones on a pilot test before bad weather. So far 2 crates already delivered from the @openarms_fund barge.????But still more to do next few ours…#FeedTheNorth pic.twitter.com/3ECfsKalbR