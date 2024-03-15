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التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة

الجمعة 15 مارس 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة



جدة/سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة من خلال استهداف تجمع للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات منهم.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي، لضرورة اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء القطاع بشكل كاف ومستدام.

#التعاون الاسلامي

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