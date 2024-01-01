العاهل السعودي: يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل معاناة الشعب الفلسطيني

الرياض/سما/

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، في ظل الظروف المأساوية والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: "نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها، واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة، وتطوير عمارة الحرمين الشريفين، والقيام على مشروعات توسعاتهما المتواصلة، وهو محل فخر واعتزاز للمملكة قيادة وشعبا، وهو ما سار عليه ملوكها منذ توحيدها، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه – حتى يومنا هذا، انطلاقا من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين".



وأضاف: "يؤلمنا أن يحل شهر ‎رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات".

كما أكد العاهل السعودي على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة".



وذكر العاهل السعودي في ختام كلمته: "نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام، للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام".