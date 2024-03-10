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أول دولة تعلن عن موعد شهر رمضان 2024

الأحد 10 مارس 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة تعلن عن موعد شهر رمضان 2024



أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وقال مجلس الإفتاء الإسترالي في بيان إن يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 مارس هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح. وقد نشر المجلس البيان بكافة تفاصيله على موقعه الرسمي.

ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: "يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في اأستراليا".

المصدر: موقع "مجلس الإفتاء الأسترالي"+ مركز "الفلك الدولي" على منصة "إكس"

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