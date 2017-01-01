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مقررة أممية تحقق في تعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين لدى الاحتلال

الجمعة 08 مارس 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية تحقق في تعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين لدى الاحتلال



جنيف/سما/

 قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، اليوم الجمعة، إنها تحقق في المعلومات حول تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

وقالت إدواردز في حديث لوكالة رويترز، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن تعذيب وسوء معاملة فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو نتيجة للحرب في قطاع غزة، مضيفة: إنني أفحص ذلك حاليا وأجري تحقيقا لتقصي الحقائق.

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسجل اعتقال الآلاف في الضفة الغربية.

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