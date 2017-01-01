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السفير يونس يكرم السفير التونسي بنميم لمناسبة انتهاء مهامه في الإمارات

الجمعة 08 مارس 2024 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يكرم السفير التونسي بنميم لمناسبة انتهاء مهامه في الإمارات



ابو ظبي/سما/

أقام السفير على يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل تكريمي على شرف سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة معز بنميم، بمشاركة عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ورجال أعمال فلسطينيين.
وذلك في مطعم لافونتانا - أبو ظبي.
ونوه السفير يونس بمناقبية السفير بنميم ودوره في العمل على توحيد الموقف والتنسيق مع زملائه السفراء العرب، وحرصه على تعزيز العلاقات بين أبناء الجاليات العربية، متمنياً للسفير التوفيق في مهامه الجديدة.
من جهته، شكر السفير بنميم، السفير يونس على بادرته التي تعبر عن الأصالة، وتجسد الأخوة العربية، منوهاً بالعلاقات الوطيدة مع زملائه السفراء العرب خلال فترة توليه مهام سفير تونس في دولة الإمارات، والحرص على استمرار التواصل وخدمة القضايا المشتركة.

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