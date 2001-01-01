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ملعب بيت حانون يخرج عن الخدمة

الثلاثاء 05 مارس 2024 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملعب بيت حانون يخرج عن الخدمة



غزة/سما/

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الثلاثاء، خروج ملعب بيت حانون عن الخدمة، بعدما قام الاحتلال الإسرئيلي بتدميره بشكل كامل، في ظل عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 151 يوماً.

وبحسب بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير البنية التحتية للرياضة الفلسطينية في قطاع غزة، آخرها ملعب بيت حانون، الذي دخل الخدمة في العام 2001.

وتابع البيان أن ملعب بيت حانون تعرض للتدمير والقصف 6 مرات منذ عام 2012، لكنه بات الآن خارج الخدمة بشكل كامل، بعدما دمره الاحتلال الإسرائيلي، عقب قيامه بقصفه خلال الأيام الماضية.

وأوضح البيان أن ناديي أهلي بيت حانون واتحاد بيت حانون كانا يستفيدان من ملعب بيت حانون، لكنه بات الآن خارج الخدمة، بعدما دمره الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وأصبح غير صالح.

وأُعيد بناء ملعب بيت حانون عام 2018، وفرشه بالعشب الاصطناعي، حيث يقع شمال قطاع غزة، لكنه الآن أصبح خارج الخدمة، نتيجة استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في تدمير البنية التحتية، ومنها الرياضية بشكل كبير.


يُذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحاول منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وغيره في مناطق فلسطين المحتلة، تسليط الضوء على حجم المعاناة الكبيرة، التي يعيشها المواطنون، في ظل آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية ضد جميع القاطنين في القطاع بحرب إبادة غير مسبوقة، وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وخلال 151 يوماً، تسبب الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في استشهاد آلاف الأبرياء وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي تطاول المواطنين في كامل تراب فلسطين المحتلة.

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