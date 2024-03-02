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"حزب الله" يستهدف مستوطنة "غشر ‏هازيف" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا

الإثنين 04 مارس 2024 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف مستوطنة "غشر ‏هازيف" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، استهدافه لمستوطنة "غشر ‏هازيف" الإسرائيلية القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال "حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من مساء اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان) مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا".

كما أعلن "حزب الله"  استهدافه لتحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏دقيق، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء‎ ‎يوم الاثنين (بتوقيت لبنان)، تحركا لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".

ةدوت صافرات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في هدد كبير من مستوطنات الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "صفارات الإنذار دوت جراء إطلاق قذائف صاروخية على عدد من مستوطنات الجليل الغربي، وهي شلومي، وباتس، وليمان، وحانيتا، وميتسفاه، وروش هنكارا، وأدميت، ويارا، وعرب العرامشا، وابن مناحيم، وإيلون، وغورين، وزرعيت،و جورنوت، والجليل، وشمرا، وفي المنطقة الصناعية أكزيف ميلوفات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال هذا القصف على الجليل الغربي، تم إطلاق العشرات من صواريخ "الكاتيوشا" من لبنان.

وأفاد موقع "والا" العبري بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مستوطنة شمال فلسطين المحتلة؛ جراء الصواريخ الأخيرة من لبنان.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض البلدات الإسرائيلية في الجليل الغربي هو سقوط صاروخ من الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على عمود كهرباء.

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