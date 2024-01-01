  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": تقاضي مصر أموالا من الفلسطينيين على معبر رفح ادعاءات إسرائيلية هدفها التفرقة

الأحد 03 مارس 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": تقاضي مصر أموالا من الفلسطينيين على معبر رفح ادعاءات إسرائيلية هدفها التفرقة



غزة/سما/

نفى المتحدث باسم حركة "حماس" طاهر النونو صحة التقارير التي تفيد بتقاضي شركة "هلا " ومعبر رفح آلاف الدولارات من الفلسطينيين الذين يخرجون من غزة عبر الحدود المصرية.


ووصف النونو هذه التقارير بأنها "شائعات" تهدف إلى قطع أي علاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، كما أنها تستهدف الدور المصري المرتبط بالحرب على غزة.

وأكد أن مصر شريك وداعم كبير للشعب الفلسطيني، محذرا من التفاعل مع الدعاية الإسرائيلية الهادفة إلى بث الفرقة.

وأشار إلى أن الدور المصري في المنطقة يعد الدور الوحيد الثابت والأقوى في دعم الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه "شائعات صهيونية يروجها وكلاء إسرائيل والكارهون للدور المصري".

وأضاف أن المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية التي أُسقطت جوا من قبل مصر اليوم وصلت إلى أهالي قطاع غزة، وكانت بمثابة رسالة صمود في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف صعبة.


وأوضح أنه يوجد اختلاف بين كل من منطقة شمال غزة وجنوبها، مبينا أن شمال غزة حُرم من  كافة أشكال الدعم ولكن بدأت المساعدات تطاله الأيام الماضية، أما الجنوب فالمساعدات مستمرة في دخوله.

وقال:"إن القوات الإسرائيلية تحاول معاقبة سكان شمال غزة الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح، من خلال استمرار  استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر".

وأكد أن "هناك إرادة  ثابتة لدى المواطنين وتحديا للإرادة الإسرائيلية، كما يوجد رفض دولي للمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، وأن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذا المشهد من الدماء.

ولفت إلى أنه"رغم المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة إلا أن القوات الإسرائيلية لم تحقق أي انتصار فعلي على أرض الواقع".


وشدد على ضرورة وصول المساعدات لقطاع غزة في ظل عدم دخولها منذ ما يقرب من 5 أشهر، بالنظر إلى أن المساعدات تساهم في تعزيز صمود أهالي القطاع.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المساعدات جزءا من الاستراتيجيات العربية المستمرة لإيصالها إلى المواطنين خاصة بشمال القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد سقفاً زمنياً لإنهاء المفاوضات

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" وافقت على صفقة التبادل

ليلة دامية في قطاع غزة (صور وفيديو)

تحذيرات عسكرية إسرائيلية: "الجيش في خطر ويضيع وقته في قطاع غزة"

أبو مرزوق: لا يمكن تقديم قوائم بأسماء المحتجزين في غزة

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته (فيديو)

مذيعة CNN تُربك مستشار نتنياهو عقب محاولته نفي تورط الاحتلال بـ "مجزرة الطحين" (شاهد)

الأخبار الرئيسية

يديعوت: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة من إدارة غزة

thumbs_b_c_0d9f11968f66008b4e4159bea4bce437

يديعوت: نتنياهو قرر "الانتقام" من غانتس...

إذاعة إسرائيلية: خلاف بين الجيش ومصلحة السجون حول استيعاب معتقلي غزة

3-8-730x438

بوليتيكو: "نبدو ضعفاء جدا أمام إسرائيل".. الإنزال الجوي للمساعدات الأمريكية على غزة “يعرّي” بايدن

جنرال إسرائيلي متقاعد: كمين خان يونس “فضيحة وإهمال”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية