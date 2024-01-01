حصل على معلومات سرية للغاية .. هذا ما اكتشفه الطيار الأمريكي عن “تورط واشنطن في إبادة غزة”

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “نيويورك بوست” اليميينة المملوكة لروبرت ميردوك، تقريرا بعنوان “الطيار الأمريكي آرون بوشنل ادعى أنه حصل على معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في أنفاق غزة ليلاً قبل أن يشعل النار في نفسه”.

وقالت إن آرون بوشنل ادعى أن لديه معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في أنفاق حماس تحت غزة – قبل ساعات فقط من إشعال النار في نفسه في “عمل احتجاجي شديد” ضد إسرائيل، حسبما قال صديق مقرب لصحيفة “واشنطن بوست”.

قال الطيار البالغ من العمر 25 عامًا – والذي خدم في الجناح السبعين للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) بالقوات الجوية ـ ولكنه تفاعل أيضًا مع الجماعات الفوضوية المتطرفة عبر الإنترنت، حسب زعم “نيويورك بوست” – إنه حصل على “تصريح سري للغاية” لبيانات المخابرات العسكرية في الولايات المتحدة.

وقال الصديق، الذي تأكدت صحيفة “واشنطن بوست” من علاقاته مع بوشنل: “أخبرني ليلة السبت الماضي أن لدينا قوات في تلك الأنفاق (في غزة)، وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل”.

وذكر أن آرون بوشنل كان في حالة ذهول عندما اكتشف أن القوات الأمريكية على الأرض في غزة تقتل الفلسطينيين.

وأضاف الصديق أن “وظيفة بوشنل الفعلية تنطوي على معالجة البيانات الاستخباراتية. وبعض ما كان يعالجه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة”.

وأكد الصديق: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن ما صادفته على مكتبه هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى حرب إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وزاد: “أخبرني أن لدينا قوات على الأرض، كما تعلم، كانت هناك وتقتل أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين”.

واستطرد الصديق: “هناك الكثير من الأشياء التي لا أعرفها، لكن يمكنني أن أخبرك أن نبرة صوته كانت تحمل شيئًا يخبرني أنه كان خائفًا.. لم أسمع قط تلك النغمة تخرج منه”.

وقالت “نيويورك بوست”: على الرغم من أن بوشنيل ادعى أنه كان ينقل معلومات سرية للغاية إلى صديقه، إلا أنه لا توجد وسيلة للتحقق من صحة ذلك.

وذكرت أن البيت الأبيض قال مرارا وتكرارا إنه لن يرسل قوات أمريكية على الأرض في غزة، وقال الرئيس بايدن إنه يأمل في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع.

ولكن وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” فقد تم نشر قوات العمليات الخاصة الأمريكية في إسرائيل منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “للتعرف على الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيون”، بعد أن احتجزت الحركة أكثر من 200 شخص خلال الهجوم.

وكانت القوات الخاصة أيضًا متواجدة للمساعدة في استراتيجية القوات الإسرائيلية في غزة، التي تقوم بملاحقة أعضاء حماس من شبكة الأنفاق تحت الأرض، لكن التقرير أشار إلى أن القوات “لم يتم تكليفها بأي أدوار قتالية”.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية أن منصب بوشنيل هو فني خدمات الابتكار، لكنها لم تحدد التصريح الأمني ​​الذي حصل عليه.

وبحسب الصحيفة قال الصديق – الذي أشار إلى أنه لا “يدعم حماس بأي شكل” – إنه فوجئ لأن بوشنيل لم ينتهك تصريحه العسكري من قبل.

وقال الصديق عن محادثتهما: “لقد حصل على تصريح أمني منذ أربع سنوات، وهذه هي المرة الوحيدة التي، على حد علمي، خرق فيها البروتوكول وأعطى معلومات لا ينبغي له أن يحصل عليها”.

وأضاف الصديق عن بوشنل، الذي نشأ في مجمع ديني مثير للجدل في بلدة ساحلية صغيرة في ماساتشوستس: “لقد كان خائفًا”، لكن انتهى به الأمر بإشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، يوم الأحد حوالي الساعة الواحدة مساءً وهو يصرخ “فلسطين حرة”.

وفي الدقائق التي سبقت إشعال النار في نفسه، بث بوشنل خطابا قصيرا بالفيديو على الهواء مباشرة قال فيه إنه “لن يكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية”.

وفي منشوره الأخير على فيسبوك، كتب بوشنل أيضًا: «يحب الكثير منا أن يسألوا أنفسهم… ماذا سأفعل إذا كانت بلادي ترتكب إبادة جماعية؟ الجواب هو أنك تفعل ذلك..الآن.”

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت المنشورات غير المؤكدة على موقع Reddit والمرتبطة بحساب يبدو أنه ينتمي إلى بوشنيل تصريحات غاضبة ضد إسرائيل وتبرير هجوم حماس عليها.

وقال صديق بوشنيل إنه “لم يكن لديه أي فكرة عن أن المسيحي المتدين سوف ينتحر، خاصة وأن الطيار أخبره في وقت سابق أنه ضد ذلك”.

قال الصديق عن تعليقات بوشنل له في ذلك الوقت: “قال إن ذلك ضد خطة الله، هناك دائمًا حلول أفضل من الانتحار، الانتحار لن يصلح أي شيء”.

وأكد الصديق: «لذا، لكي يفعل آرون ما فعله، كانت هناك أشياء تجاوزت ذلك”.

واعتبر أن “المشاكل التي كان ينظر بوشنل إليها، لم يتمكن من حلها. كان سيتخذ هذا القرار لمحاولة اتخاذه حتى يتمكن شخص آخر من إصلاح المشكلة”.

وقال الصديق إنه عندما علم بحادثة الانتحار التي تم بثها مباشرة، “كان رد فعلي الأولي هو: “لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا.. الانتحار ليس شيئًا يمكن أن يفعله آرون”.

وأضاف أنه عندما ناقش الثنائي ما قال بوشنل إنه اكتشفه عن الحرب، “طلبت منه أن يتبع ضميره، فهذا قاده دائمًا في الاتجاه الصحيح من قبل”، على الرغم من أن بوشنل لم يلمح إلى ما سيفعله في النهاية في اليوم التالي… فقد كان آرون تحليليًا للغاية، وكان سيتخذ هذا النوع من القرار بعد التفكير مليًا فيه”.

وزاد الصديق: “يظهر آرون ظاهريًا باعتباره الشخص الأكثر هدوءًا وتماسكًا الذي ستعرفه على الإطلاق.. عندما تشاهد الفيديو الخاص به، وترى مدى هدوئه وتماسكه، وهذه هي شخصيته الطبيعية.. أكثر ما يمكن أن نراه منزعجاً على الإطلاق هو أنه كان يذهب ويمسك بفأس ويقطع الحطب”.

وكان الصديق، الذي يعرف بوشنل منذ أن كان مراهقًا، يريد في الأصل الانضمام إلى الجيش، ولكن بعد أن نظر الاثنان عن كثب إلى جميع فروع القوات المسلحة، قرر الشاب إما الانضمام إلى القوات الجوية أو البحرية.

وعلى مدى السنوات القليلة التالية، وجد بوشنيل – الذي كان “صادقًا” ومليئًا “بالنزاهة” و”سيفعل أي شيء لمساعدة أي شخص، في أي وقت” – نفسه يعاني من الالتزام المستمر بالخط العسكري، كما قال الصديق.

وأكد الصديق على أن “أي شخص يذهب إلى الجيش، ذي عيون لامعة مثل آرون وينخرط في أمور تتعلق باستخبارات الإشارة، سينتهي به الأمر في عقلية فيلق الإشارة أو سيغادر… ولم يقتنع آرون بعقلية فيلق الإشارة”.

وختم بالقول: أفضل وصف لهذه العقلية هو تقديم تنازلات بسيطة لثباتك الداخلي، بحيث لا تعود الشخص الذي اعتدت أن تكونه.. وآرون لا يستطيع.. هذا ليس بداخله”.