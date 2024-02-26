المغنية الأميركية ميلاني مارتينيز: "أدعم فلسطين بشكل كامل ولا أؤيد أي هراء صهيوني"

واشنطن/سما/

قالت المغنية الأميركية، ميلاني مارتينيز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تدعم فلسطين بشكل كامل ولا تؤيد "أي هراء صهيوني".

وجاء ذلك عندما سأل أحد المستخدمين المغنية البالغة من العمر 28 عاماً في منشور نشرته على تطبيق الصور والفيديو "إنستغرام"، عما إذا كانت قد وقعت على خطاب لإدراج إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لهذا العام.

وكان جوابها على السؤال هو "لا، لم أوقع على أي شيء قط، ولا أؤيد أي هراء صهيوني"، مضيفةً في التعليق: "أنا أدعم فلسطين بشكل كامل".

وأضافت: "إذا استخدم الأشخاص اسمي من دون علمي، فيرجى إرسال لقطات شاشة لي عبر رسالة مباشرة حتى أتمكن من مطالبة فريقي بإزالته".

وأظهرت ميلاني مارتينيز دعمها لفلسطين من خلال رفع علم فلسطين على المسرح خلال إحدى حفلاتها الموسيقية الأخيرة في مانشستر.

والمغنية هي من بين العشرات من مشاهير هوليوود الذين وقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، تحث على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

فنانون يدعمون فلسطين

حثت الرسالة، التي تحمل عنوان "فنانون مع وقف إطلاق النار" ووقعها الكثير من المطربين والممثلين والكوميديين والشخصيات العامة في هوليوود، إدارة بايدن على "الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله من دون تأخير وإنهاء قصف غزة".

وفي الوقت نفسه، وقّع أكثر من ألف مغنٍّ من السويد، الدولة المضيفة لمسابقة يوروفيجن هذا العام، على رسالة مفتوحة تطالب باستبعاد إسرائيل من نسخة هذا العام من مسابقة الأغنية بسبب "حربها الوحشية في غزة".

وقالت الرسالة إن اتحاد البث الأوروبي، بسماحه لإسرائيل بالمشاركة، "يظهر معايير مزدوجة ملحوظة تقوض مصداقية المؤسسة".

وجاء في الرسالة أن "حقيقة أن الدول التي تضع نفسها فوق القانون الإنساني موضع ترحيب للمشاركة في الأحداث الثقافية الدولية تقلل من أهمية انتهاكات القانون الدولي وتجعل معاناة الضحايا غير مرئية".

وتأتي الرسالة بعد عريضة مماثلة وقعها حوالى 1400 فنان من فنلندا وأيسلندا، الذين دعوا أيضاً إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة التي ستقام في مالمو السويدية في الفترة من 7 إلى 11 مايو/أيار المقبل.