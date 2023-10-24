صورة: لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف "النشيد الإسرائيلي"

القدس المحتلة/سما/

أدارت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، قد أدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

ووصفت القناة هذا العمل بـ"الاستفزازي"، والذي يأتي رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، موضحة أن المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما.

שחקניות הנבחרת האירית הפנו את גבן לנבחרת הישראלית במהלך נגינת ההמנון הישראלי, במשחק כדורגל של מוקדמות אליפות אירופה של נבחרת הנערות של ישראל נגד אירלנד שנערך באלבניה@YoavBorowitz pic.twitter.com/9hak42Jtww — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2024





ويشار إلى أن المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات رفض مصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، في ريغا بدولة لاتفيا، قبل أسبوعين.

وأوضحت اتحاد كرة السلة الأيرلندية، أن الفريق لن يشارك في الشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي قبل صافرة البداية، وذلك "نتيجة التعليقات الأخيرة التي أدلت بها اللاعبات الإسرائيليات وموظفو التدريب"، بما في ذلك "الاتهامات المثيرة وغير الدقيقة بالمعاداة للسامية، المنشورة على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".