  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صورة: لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف "النشيد الإسرائيلي"

الجمعة 23 فبراير 2024 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: لاعبات فريق أيرلندا يدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف "النشيد الإسرائيلي"



القدس المحتلة/سما/

أدارت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، خلال المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.


وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، قد أدرن ظهورهن للملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

ووصفت القناة هذا العمل بـ"الاستفزازي"، والذي يأتي رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، موضحة أن المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما.



ويشار إلى أن المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات رفض مصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025، في ريغا بدولة لاتفيا، قبل أسبوعين.

وأوضحت اتحاد كرة السلة الأيرلندية، أن الفريق لن يشارك في الشروط السابقة للمباراة، بما في ذلك مصافحة المنتخب الإسرائيلي قبل صافرة البداية، وذلك "نتيجة التعليقات الأخيرة التي أدلت بها اللاعبات الإسرائيليات وموظفو التدريب"، بما في ذلك "الاتهامات المثيرة وغير الدقيقة بالمعاداة للسامية، المنشورة على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة... تفاصيل

تل ابيب: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار..

يديعوت: قمة باريس بمشاركة إسرائيلية وواشنطن لا تريد حربا في رمضان ..

الاستخبارات الأمريكية: من الممكن ان يكون بعض موظفي الأونروا شاركوا في احداث اكتوبر ولكن لا يمكننا تأكيدها..

أولمرت: هدف "عصابة" نتنياهو النهائي “تطهير” الضفة من الفلسطينيين

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

الأخبار الرئيسية

مسؤول في حماس: لا اقتراح جديد من الحركة بشأن التوصّل إلى اتفاق في غزة

خيارات نتنياهو مع انطلاق محادثات باريس

ناصر القدوة لـ"يديعوت": قادرون على إضعاف حماس..

2023-10-24T102622Z_1302765938_RC2YY3A9FFE1_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-FRANCE

رئيس سابق للموساد: "إسرائيل" تتفاوض مع نفسها

thumbs_b_c_196a1e300729e8fd5e0402a406057ce7

أوستن وغالانت يبحثان هاتفيا الهجوم الإسرائيلي على خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية