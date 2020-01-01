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استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب بقصف إسرائيلي على منزله بدير البلح

الأربعاء 21 فبراير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الحكم الدولي محمد خطاب بقصف إسرائيلي على منزله بدير البلح



غزة / سما /

استشهد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب، إثر استهداف منزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خطاب في قصف إسرائيلي استهدف منزله مساء أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاده رفقة زوجته وأطفاله الأربعة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية ومنازل المواطنين أمس في منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لاستشهاد 12 من عائلة خطاب إضافة لعشرات الإصابات، وتم نقلهم لمشتفى شهداء الأقصى. 

وصباح اليوم، استهدفت قوات الاحتلال سيارة في شارع أبو حسني بمدينة دير البلح، كانت تقل 6 مواطنين هم أب وأبنائه من عائلة خطاب، كانوا بطريقهم للمتشفى لوداع ودفن شهداء العائلة، ما أدى لارتقائهم جميعاً. 

ويعد خطاب أحد الحكام المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك في إدارة عددا من البطولات الآسيوية والعربية منذ اعتماده عام 2020.

ولم تكن الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة بمنأى عن الحروب التدميرية التي تعرضت لها غزة، خاصة الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وتعرضالقطاع الرياضي خلال العدوان العسكري "الإسرائيلي" المستمر على القطاع لاستهداف كبير أدى لاستشهاد العشرات من لاعبي وإداري نوادي وهيئات غزة الرياضية.

وقد دمّرت آلة الحرب "الصهيونية" العديد من الأندية والمرافق والملاعب الرياضية، تزامنًا مع تعطيل كل أشكال النشاط الرياضي في قطاع غزة.

#الحكم الدولي #دير البلح #محمد خطاب

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