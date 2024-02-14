الصحة بغزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية

غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية، مشيرا إلى أن حالة من الذعر تنتاب المتواجدين فيه.



وقال القدرة إن قوات الجيش الإسرائيلي طلبت من إدارة مجمع ناصر الطبي إجلاء ما تبقي من النازحين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 1500 نازح لازالوا داخل مجمع ناصر الطبي.

وأوضح أيضا أن 190 من كوادر مجمع ناصر الطبي و299 من أفراد عائلاتهم لازالوا بداخله.

وأشار القدرة إلى أن 273 مريضا بالمستشفى لا يستطيعون الحركة و327 مرافقا من ذويهم لازالوا متواجدين في أقسام مجمع ناصر الطبي.

ومن بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي 18 مريضا في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة و35 مريض غسيل كلى، وفق المتحدث.



هذا، وصرح المتحدث باسم الوزارة بأن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ ويحتاجون إلى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الاقسام وساحات المستشفى مما ينذر بكارثة صحية.

وذكر في السياق أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية بدأ، مشيرا إلى أنها يمكن أن تشتغل لـ72 ساعة على أقصى حد.

كما أفاد أيضا بأن الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي نفد، ناهيك عن نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة والعمليات والطوارئ والحضانة.

وقال القدرة إن هناك نقصا حادا في مياه الشرب ومياه النظافة الشخصية وغسيل الكلى نتيجة استهداف خزانات المياه وتعطلها وعدم القدرة على صيانتها.

وطالب أشرف القدرة كافة المؤسسات الدولية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي والمتواجدين فيه وتوفير الطعام وحليب الأطفال والدواء والوقود.