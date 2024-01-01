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رئيس الموساد والوفد الإسرائيلي في طريقهم إلى القاهرة

الثلاثاء 13 فبراير 2024 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد والوفد الإسرائيلي في طريقهم إلى القاهرة



القدس المحتلة / سما /

غادر رئيس الموساد ديدي بارنيع والوفد الإسرائيلي إلى القاهرة للتفاوض حول صفقة تبادل اسرى.

الطريق إلى الصفقة ما زال طويلاً، تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن من وراء الكواليس تُبذل جهود لتضييق الفجوات ومطالب حماس من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة المحتملة. وسيحضر المحادثات أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومسؤولون من قطر ومصر. وغادر الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، بعد أن أعطى نتنياهو "الضوء الأخضر" لذلك.

وجاء القرار بعد محادثة أجراها نتنياهو أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب فيها الأخير إرسال وفد إسرائيلي لإجراء محادثات في القاهرة - حتى لو كانت إسرائيل "لا ترى أفقًا" لصفقة جديدة مع حماس.

وأوضح مسؤولون كبار في إسرائيل، الليلة الماضية، أن الفجوات في الصفقة لا تزال كبيرة، وهناك إجماع كامل في الجانب الإسرائيلي على أن الشروط التي طرحتها حماس ليست قابلة للنقاش.

ويعمل رئيس الموساد مع مصر ومع رئيس وزراء قطر على تضييق الفجوات وحتى يتسنى الاجتماع لنقاش جدي حول حل سلمي.

#صفقة تبادل الاسرى #القاهرة #اسرائيل #حماس

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