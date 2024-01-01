هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعدت مسودة تحدد موقفها الرسمي من رد حماس

القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أعدت مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد حماس على العرض الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح باريس في مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إرساء هدنة في قطاع غزة وصفقة التبادل.

ونوهت الهيئة إلى أن “قدر من المرونة” في المسودة الجديدة من جانب إسرائيل، “على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المحادثات”.

وأفادت بأن ذلك يأتي على خلفية المحادثات المرتقبة في القاهرة، مضيفًة أنه علمًا بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر الموافقة على إيفاد رئيس الموساد دافيد برنياع، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في المحادثات.

ونوهت إلى أنه في حين كانت الحكومة الإسرائيلية تشترط تراجع حماس عن مطالبها مقابل المشاركة في محادثات القاهرة، أكدت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو قرر الموافقة على مغادرة الوفد الإسرائيلي الرفيع إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

وسيضم الوفد الإسرائيلي رئيس الشاباك، رونين بار، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وسيجتمع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل ، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الاجتماعات التي سيعقدها الوفد الإسرائيلي “تهدف إلى الدفع قدما بالمفاوضات الرامية لإطلاق سراح الرهائن”.

بدورها، ذكرت “كان 11” أن محادثات الوفد الإسرائيلية المرتقبة في القاهرة ستشمل “عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح”، في إشارة إلى اجتياح وشيك للمنطقة التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح، بالإضافة إلى “مسألة الرهائن”.

وتبعًا لهيئة البث فإن المفاوضات غير المباشرة مع حماس، لم تشهد أي تقدم “منذ أن رفضت إسرائيل رد حماس على مقترح باريس”، وذلك في ظل الرفض الإسرائيلي القاطع لشرط الحركة بوقف شامل إطلاق نار في قطاع غزة.