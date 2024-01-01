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منخفض جوي وامطار حتى منتصف الأسبوع المقبل

الثلاثاء 13 فبراير 2024 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي وامطار حتى منتصف الأسبوع المقبل



غزة / سما /

من المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل بأجواء غير مستقرة وموجة برد جديدة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، فإن الفرصة مهيأة اليوم الثلاثاء لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، ولكن هذه الامطار من المتوقع أن تشتد وتشمل كافة المناطق غدا الأربعاء، مع انخفاض على درجات الحرارة.

وفي يوم الخميس تسقط أمطار على فترات فوق كافة المناطق، وسط أجواء باردة، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار على فترات يوم الجمعة أيضا.

وفي بداية الأسبوع المقبل توقع الراصد الجوي تجدد تساقط الامطار ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار على فترات أيام السبت والأحد والاثنين، وتكون غزيرة أحيانا.

كما من المتوقع أن تعود الامطارمن جديد نهاية الأسبوع المقبل.

#منخفض جوي

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