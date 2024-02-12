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حزب الله يرد على الاقتراح الفرنسي: لن نناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم على غزة

الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يرد على الاقتراح الفرنسي: لن نناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم على غزة



بيروت / سما /

قال مسؤول كبير في حزب الله إن الجماعة لن تناقش أي مسألة تتعلق بجنوب لبنان قبل توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأكد حسن فضل الله، القيادي في حزب الله،  أن إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط، وذلك رداً على مقترحات فرنسية بشأن جنوب لبنان.

 وقدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة حزب الله، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.

وقال أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة الغربية.

#حزب الله #فرنسا #غزة

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