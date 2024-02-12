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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية



غزة / سما /

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الشاب محمد شريـف سلمي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي (20 عاما) خلال تواجده بمركبته في منطقة "البيرين". ما أدى لإصابته في الصدر والكتفين والرأس.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، و شارع نابلس، وشارع النفق".

 

وقررت مديرية التربية والتعليم بالمدينة قررت تحويل الدوام المدرسي الكترونيا بسبب الأوضاع الميدانية السياسية.

#قلقيلية #الاحتلال

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