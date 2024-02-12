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إحراز بعض التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحراز بعض التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى



غزة / سما /

قال مصدر أجنبي مطلع على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى إنه تم إحراز بعض التقدم" في المحادثات بين الطرفين في الأيام الأخيرة. وبحسب قوله فإن الاتصالات كانت بناءة وهناك تفاؤل بين المعنيين بالأمر بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة.

ويغادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي برنيع إلى مصر اليوم لبحث الصفقة. الليلة الماضية قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مغادرة الوفد، على الرغم من أن وزراء حكومة الحرب اتفقوا على أن موقف حماس من التفاهمات التي تم التوصل إليها في باريس لا يمكن أن تكون أساساً للتسوية.

وفضلت إسرائيل إرسال الفريق إلى مصر واستنفاد الاتصالات بدلا من مقاطعة الاجتماع الذي سيحضره مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد ال ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. منذ أن حولت حماس موقفها من اتفاقات باريس، حاول برنيع صياغة مبادئ توجيهية جديدة تحاول جسر الفجوات بين الطرفين.

#نتنياهو #صفقة تبادل الأسرى #المفاوضات #حماس

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