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الاحتلال يعترف بمقتل 3 ضبّاط وجنود في معارك قطاع غزة

الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بمقتل 3 ضبّاط وجنود في معارك قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال ، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 صهاينة من ضباطه وجنوده في معارك جنوبي قطاع غزة.

واعترف الجيش بمقتل قائد الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي الضابط نثنائيل يعقوب الكوبي، وقائد سرية في الكتيبة 630 باللواء الجنوبي الضابط يائير كوهين، والجندي زيف تشين من الكتيبة 630 باللواء الجنوبي.  

وأوضح الجيش أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الإصابات بين الجنود من بينهم حالتين خطيرتين، والبقية في حالة ما بين متوسطة وطفيفة.

من جانبها، أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الإثنين، أن مقاتليها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من نقطة الصفر، وأنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ووفقًا للمصادر العبرية، فقد اعترف الجيش الصهيوني بمقتل 569 من عناصره منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.

#الاحتلال #غزة #الجيش الإسرائيلي

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