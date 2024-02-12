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130يوما على الحرب : شهداء بالعشرات واستمرار قصف رفح

الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
130يوما على الحرب : شهداء بالعشرات واستمرار قصف رفح



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٠ من الحرب بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٩ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٦٤ شهيد و ٢٠٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٨٣٤٠ شهيد و ٦٧٩٨٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

رفح

وارتفع عدد شهداء رفح خلال ٢٤ ساعة إلى ٧٦ مواطنا بعد تمكن فرق الدفاع المدني من انتشال أعداد من الشهداء من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال هجومه على رفح بشكل متزامن.

واستأنفت طائرات الاحتلال قصفها رفح مستهدفة صباح اليوم الثلاثاء منطقة زلاطة شرق المدينة.

وكان استشهد طفل واصيب عدة مواطنين في قصف على حي البرازيل في شرق رفح.

وسط قطاع غزة

واستشهد الفنان علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

وتمكن مسعفون من انتشال شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة درويش في مخيم ٢ بالنصيرات وسط قطاع غزة

ووقعت عدة اصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة سعدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لمواطنين في مدينة الزهراء وسط القطاع.

خان يونس

وتواصل دبابات الاحتلال حصار مشفى ناصر بمدينة خان يونس.

واستشهد مواطن قرب المشفى المحاصر لأكثر من ١٥ يوم.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما جرى قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي صوب منازل المواطنين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

غزة

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنرب المدينة إضافة إلى استهداف مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت.

#رفح #الحرب

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