  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟

الثلاثاء 13 فبراير 2024 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟



وكالات/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لتحركات قيل إنها لصواريخ مصرية، لكن مجهولة الاتجاه.

ويتزامن تداول الفيديو مع التوترات التي تطبع العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية التحركات الإسرائيلية في قطاع غزة وخاصة محور فيلادلفيا.

وقال ناشرو الفيديو إن: "مصر توجه صواريخ الدفاع الجوي "إس -75" إلى الحدود"، فيما لم يتسن لـRT التأكد من صحة الفيديو وموعد نشره وتوقيته.

ويتحدث أحد الأشخاص في الفيديو باللهجة المصرية قائلا: "الله أكبر"، ولم يعلق أحد من المسؤولين على هذا الفيديو وسط محاولات من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الأجواء والحديث أن هناك حشدا للقوات المصرية على الحدود مع إسرائيل.

وتعد صواريخ إس-75 دفينا S-75 Dvina أو سام-2، هي منظومة دفاع جوي سوفيتية التصميم، على صاروخ أرض جو (سام) مع نظام توجيه بالأوامر. منذ أول استخدام لها عام 1957 أصبحت أكثر أنظمة الدفاع الجوي استخداما في التاريخ.

ويعد الصاروخ سام 2 أيضا صاروخ دفاع جوي متوسط المدى للارتفاعات المتوسطة والعالية وكان له نصيب الأسد (43%) من عمليات تدمير الطائرات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.

الأكثر قراءة اليوم

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية تحرير الأسيرين في رفح

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

"القسام" تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر

سموتريتش: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تطلب تعاون الأمم المتحدة في "عملية رفح".. كيف نفهم الأمور؟

photo_2024-02-12_10-12-40

هذا ما أبلغته "إسرائيل" للقاهرة عن هجومها على رفح الليلة الماضية

thumbs_b_c_165359e3ae74bafd195c1234191e34f4

مسودة إسرائيلية جديدة لتحديد موقفها من مقترح الصفقة.. حماس: رد "إسرائيل" لا يوصل لاتفاق

photo_2024-02-12_21-18-41

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" اقترحت إنشاء "مدينة خيام" في غزة قبل اجتياح رفح

الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة وإصابة 9 من جنوده في الـ24 ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية