نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟

وكالات/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لتحركات قيل إنها لصواريخ مصرية، لكن مجهولة الاتجاه.

ويتزامن تداول الفيديو مع التوترات التي تطبع العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية التحركات الإسرائيلية في قطاع غزة وخاصة محور فيلادلفيا.

وقال ناشرو الفيديو إن: "مصر توجه صواريخ الدفاع الجوي "إس -75" إلى الحدود"، فيما لم يتسن لـRT التأكد من صحة الفيديو وموعد نشره وتوقيته.

ويتحدث أحد الأشخاص في الفيديو باللهجة المصرية قائلا: "الله أكبر"، ولم يعلق أحد من المسؤولين على هذا الفيديو وسط محاولات من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الأجواء والحديث أن هناك حشدا للقوات المصرية على الحدود مع إسرائيل.

وتعد صواريخ إس-75 دفينا S-75 Dvina أو سام-2، هي منظومة دفاع جوي سوفيتية التصميم، على صاروخ أرض جو (سام) مع نظام توجيه بالأوامر. منذ أول استخدام لها عام 1957 أصبحت أكثر أنظمة الدفاع الجوي استخداما في التاريخ.

ويعد الصاروخ سام 2 أيضا صاروخ دفاع جوي متوسط المدى للارتفاعات المتوسطة والعالية وكان له نصيب الأسد (43%) من عمليات تدمير الطائرات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.