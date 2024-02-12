الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة وإصابة 9 من جنوده في الـ24 ساعة الماضية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن إصابة 9 من جنوده، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة جرحاه إلى 2864 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، إن قائد الكتيبة 630 الإسرائيلية قُتل، الاثنين، في معركة بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 567 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "الرائد (احتياط) "نتانئيل (ناتي) كوبي، قائد الكتيبة 630 السرية "ب"، قُتل في معركة بقطاع غزة"، دون تحديد موقعها.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، المنشورة عبر موقعه الرسمي، فإن "عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ارتفع إلى 2864، من 2855 يوم أمس الأحد".

وتابع المصدر نفسه، أن 434 من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصيبوا بجروح خطيرة، و764 منهم بجروح متوسطة، فيما أصيب 1684 بجروح طفيفة.

وأشار إلى أن "من بين تلك الحصيلة، 1326 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" موضحا أن "268 أصيبوا بجروح خطيرة، و442 بجروح متوسطة، و616 بجروح طفيفة".

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن "344 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 30 بحالة خطيرة، و227 متوسطة، و87 طفيفة". فيما أعلن الجيش نفسه عن ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب إلى 566، بينهم 229 منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة في مناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 300 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك مع تواصل العدوان الوحشي لليوم الـ129 على التوالي.

أبرز المجازر كانت في رفح، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات في القصف المكثف والأحزمة النارية التي استهدفت مناطق متفرقة برفح فجر الاثنين، في استهتار واضح بكل التحذيرات الدولية التي حذرت من مجازر في عموم المنطقة التي تكتظ بمئات آلاف النازحين.

