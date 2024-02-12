"المجاهدين" تعرض مشاهد من قصف صاروخي مشترك مع "كتائب المقاومة" لغلاف غزة

غزة/سما/

عرضت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد من قصف صاروخي مشترك مع "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية استهدف غلاف غزة الجنوبي.

وقالت "كتائب المجاهدين" و"كتائب المقاومة الوطنية" في بيان مقتضب "إن قصف غلاف غزة الجنوبي جاء ردا على جرائم العدو الفاشي".

وأضافت في بيان آخر: "بعد التمكن من التواصل مع بعض وحداتنا المقاتلة في محاور التقدم في مدينة غزة ، أكد مجاهدونا أنه قبل يومين تم استهداف :

- آلية صهيونية في محيط منطقة الجامعات بقذيفة آر بي جي وإصابتها بشكل مباشر.

- ناقلة جند بقذيفة تاندوم بمحيط منطقة الصناعة بغزة" العملية موثقة "، مما أدى إلى تفجير الآليتين مع طاقميهما