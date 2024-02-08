سموتريتش: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أصابع الاتهام نحو مصر بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر.



وقال الوزير الإسرائيلي إن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلا إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.

ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الكتلة الصهيونية الدينية إلى الامتناع عن إرسال وفد للقاهرة غدًا لاستكمال مفاوضات صفقة التبادل.

وقال:" يجب إرسال رئيس الموساد للقضاء على قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بدلاً من إرساله إلى ⁧ قطر⁩، وإرسال رئيس الشاباك إلى ⁧ رفح⁩ لتدمير وقتل جميع إرهابيي حماس بدلاً من إرساله للتحدث مع العدو.

وبحسب قوله فإن "ردنا على حماس ومطالبها الوهمية سيكون في رفح بطائرات سلاح الجو والدبابات والمشاة والمظليين".

وأضاف: "لا يجب أن يردعنا الضغط الأمريكي أو الخوف من إيذاء المدنيين عن احتلال رفح وتدمير حماس"

يذكر أن سموتريتش وجه انتقادات حادة لمصر أيضا شهر ديسمبر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.

وقال الوزير الإسرائيلي وقتها إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.

ورفض سموتريتش الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.

وأكد الوزير المثير الجدل، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب. وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة، وذلك في ظل مباحثات أجريت في القاهرة مع مسؤولين من الفصائل الفلسطينية.