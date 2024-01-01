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صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

الإثنين 12 فبراير 2024 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"



القدس المحتلة/سما/

طلب الصحافي يسرائيل فراي، شكر حركة "حماس" التي أبقت "المختطفين بشروط معقولة"، وذلك بعد أن تم تحرير أسيرين إسرائيليين في عملية سرية الليلة الماضية.

وقال فراي في منشور عبر حسابه على منصة x: "حالتهم جيدة"، الحمد لله والشكر لمن أبقاهم في ظروف معقولة على عكس القصص المظلمة التي يسوقونها لنا عن التعذيب والانتهاكات. على أمل أن يعود جميع المختطفين والأسرى إلى منازلهم بسلام".

وأثار الصحفي ضجة بعد أن طلب شكر "حماس"، وقد لاقى المنشور عدة تعليقات تهاجمه.

ورد قائلا: "هناك فرق بين الصعوبة والخوف وبين الوضع المروع حقا الذي أجد صعوبة في تخيله وتعذيبه. كل يوم وساعة أتمنى ألا يعاني المختطفون، وعلينا أن ندرك الفجوة بين الدعاية والواقع كما ينعكس في عدد كبير من المختطفين الذين عادوا".

وكتب أحد المعلقين: "البعض تلقى معاملة معقولة والبعض الآخر تلقى معاملة فظيعة - على أية حال، يجب أن يموت كل من اختطفهم وكل من احتجزهم، ولا أفهم سبب شكرك لهم".

وكان الجيش الإسرائيلي زعم أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح وهما: لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما".

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