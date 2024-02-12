  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد الصور : جيش الإحتلال يتهم صحافيا في الجزيرة بأنه قائد جناح عسكري في حماس

الإثنين 12 فبراير 2024 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : جيش الإحتلال يتهم صحافيا في الجزيرة بأنه قائد جناح عسكري في حماس



غزة/سما/

اتهم الجيش الإسرائيلي صحافيا فلسطينيا يعمل في قناة "الجزيرة" بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة "حماس"، قائلا إنه عثر على وثائق وصور في القطاع تؤكد صحة هذه الاتهامات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه "خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل أحد معسكرات حماس في شمال قطاع غزة تم ضبط كمبيوتر متحرك يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج حيث يتضح من المستندات إنه قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس".

وأشار إلى أنه "في نهاية عام 2022 انتقل وشاح للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس"، مضيفا: "التحقيق الاستخباري الذي أجري للحاسوب يكشف صورا تربط محمد وشاح بنشاطات داخل حماس".

 

1
2
3

الأكثر قراءة اليوم

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

مسؤول أميركي يتوقع حدوث إنفراجة بصفقة تبادل الأسرى

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

صحيفة أميركية: نتنياهو يوجّه إهانات علنية لواشنطن وبايدن يقترب من القطيعة معه

جيش الاحتلال يصادق على خطة عملياتية في رفح ويحذر من التحدث حول العمليات العسكرية

لواء إسرائيلي: فظاعة الحرب في غزة سببت تسونامي اضطرابات عقلية لآلاف الجنود

الأخبار الرئيسية

65c9b60c4c59b7611f635fee

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية تحرير الأسيرين في رفح

الحرب

أبرز تطورات اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على غزة

صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

photo_2024-02-12_01-24-53

نحو 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية برفح (صور وفيديو)

حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يتعرض "لكمين كبير جداً" في خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية