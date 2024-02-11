أبرز تطورات اليوم الـ 129 من الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة / سما /

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 129 على التوالي، لم يترك فيها المحتل أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبها بحق أبناء شعبنا الصامد.

بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكينة، وتدنيس المساجد، وحصار وقصف المستشفيات والمرافق الصحية، واستهداف المرضى والأطفال والنساء بهمجية واضحة.

وفي متابعة لآخر تطورات الحرب الصهيونية في اليوم الـ 129، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني عدة مجازر خلال الساعات الماضية، وسط تركيز واضح وعنيف على مدينة رفح خاصةً خلال ساعات الليل الأولى.

في رفح، ارتكب الاحتلال الصهيوني عدة مجازر دامية بحق عدد من العائلات، وشنّ أكثر من 40 غارة على عدة مناطق متفرقة. استهدفت طائرات الاحتلال منذ ساعات الليل الأولى حتى الصباح ما يقارب 15 منزلًا وعدد من المساجد التي تؤوي عشرات النازحين.

ودمّرت الطائرات مسجد الهدى بمنطقة يبنا، واستهد مسجد الرحمة في مخيم الشابورة مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

كما شنّ الاحتلال غارات مكثفة وعنيفة استهدف فيها منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط المدينة. كما شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات على عدة مناطق قرب الحدود مع مصر.

في حصيلة أولية، ارتقى 100 شهيد وأُصيب أكثر من 230 مواطنًا جرّاء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال ساعات الفجر، فيما أكدت المصادر الطبية أنّ عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود أعداد كبيرة من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي قُصفت فوق رؤوس ساكنيها.

وأكدت مصادر صحفية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة في رفح، في ظل تواصل الغارات الصهيونية على تلك المناطق.

وأكّد مدير مستشفى الكويت أن الاحتلال الصهيوني استخدم في غاراته التي شنّها على مدينة رفح صواريخ حارقة ومحرمة دوليًا، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الإصابات وصلت خطورة إصابتها إلى بتر الأطراف مباشرة، وتهتك في الدماغ بالإضافة إلى حروق شديدة.

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار إنّ طاقة المستشفيات في رفح لا تتحمل عدد الإصابات الكبير جرّاء المجازر الدامية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال ساعات الليل.

في خان يونس، شنّ الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عدة غارات متتالية على مناطق متفرقة في المدينة.

كما ارتقت شهيدة وأُصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي. وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق جنوبي شرقي المدينة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق متفرقة.

وفي ساعات الصباح الأولى، شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على المناطق الجنوبية للمدينة. في دير البلح، ارتقى 15 شهيدًا جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع البركة وسط القطاع.

في النصيرات، استهدف الاحتلال الصهيوني منزلًا في المخيم وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

في غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف صوب ساحل بحر الشيخ عجلين غربي المدينة.

وفي متابعة آخر حصيلة لعدد الضحايا حتى مساء أمس الأحد، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 28176 شهيدًا، وإصابة 67784 مواطنًا بجراح متفاوتة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.