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صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح

الإثنين 12 فبراير 2024 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: جيش الاحتلال يزعم تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح



غزة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح وفي عملية مشتركة بين قوات الجيش والوحدة الشرطية الخاصّة "يمّام"، و"الشاباك"، في إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، كانا محتجزين في رفح التي تعرّضت لقصف ليل الأحد - الإثنين، لقصف غير مسبوق منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما  ‏فرناندو سيمون مرمان (60) عاما و‏لويس هير (70) عاما، ‏الذيْن تم اختطافهما من كيبوتس نير إسحاق في السابع من أكتوبر.

وأضاف: "‏وضع المختطفيْن الصحي جيد وقد نقلا إلى الفحوصات الطبية في المجمع الطبي في تل هشومير..‏قوات الأمن ستواصل العمل في كافة الوسائل لاعادة المختطفين.

وفي التفاصيل، ذكر موقع واللا العبري أنه تمت العملية حوالي الساعة الواحدة فجرًا، حيث وصلت قوات خاصة من الجيش والوحدة الشرطية إلى مبنى في قلب مدينة رفح (مخيم الشابورة) حيث تم احتجاز الأسيرين هناك، وتمكنت القوات سرًا من الوصول إلى المبنى والدخول إلى الطابق الثاني وتفجير باب الشقة بعبوة ناسفة وقتل المسلحين الثلاثة الذين كانوا يحتجزون الأسيرين.

وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات جوية مكثفة في رفح لتشتيت الانتباه حتى يتمكن من إخراج الأسرى.

وأضاف: "بعد ذلك نقل الأسيرين بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى تل هشومير وكلاهما في حالة صحية جيدة. وفق زعمه.

وأفأدت ‏قناة كان بإصابة جندي إسرائيلي خلال عملية تحرير اثنين من الأسرى الإسرائيليين في رفح هذه الليلة.

وذكرت القناة أن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح استمرت نحو ساعة كاملة، جرى خلالها تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.

ونقلت القناة عن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قوله: "لقد تابعت مع رئيس الوزراء وقيادة الجيش، العملية التي قام بها الجيش في رفح لتحرير الأسرى الإسرائيليين من هناك".

       

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