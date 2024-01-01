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فيديو: "سرايا القدس" تستهدف حشودا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" غرب خان يونس

الأحد 11 فبراير 2024 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "سرايا القدس" تستهدف حشودا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" غرب خان يونس



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها القوات الإسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" غرب خان يونس، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان: "استهداف بقذيفة (RPG) قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) غرب خانيونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

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كما أعلنت سرايا القدس، في بيان لها أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محور التقدم شرق خانيونس، كما استهدفت بقذيفة (RPG) آلية عسكرية صهيونية في محور التقدم جنوب غرب خانيونس.
 

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