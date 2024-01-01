  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فرنسا تدعو إلى وقف القتال في قطاع غزة تجنبا لكارثة

الأحد 11 فبراير 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدعو إلى وقف القتال في قطاع غزة تجنبا لكارثة



باريس/سما/

أصدرت فرنسا بيانا دعت فيه إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة وحذرت من خطر وقوع كارثة إنسانية في رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.


وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "إن هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعاً إنسانياً كارثياً ذا بعد جديد وغير مبرر، ولتجنب الكارثة ندعو مرة أخرى إلى وقف الأعمال العدائية".


ودعت فرنسا في البيان إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في قطاع غزة.


وأكد البيان أن مستقبل قطاع غزة وسكانه لن يكون ممكنا إلا في ظل التعايش السلمي بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل.


وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.


ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز - لم تذكر اسمه - أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أقرب من أي وقت مضى.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي: مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق

تقرير: "إسرائيل" تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح" وتكشف شروطها

ميدل إيست: المخابرات البريطانية حاولت تجنيد مواطن لها بغزة مقابل إجلائه وعائلته من القطاع

وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إطلاق الأسرى في غزة

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين في رفح

"وول ستريت جورنال": مصر هددت "إسرائيل" بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح رفح

"إسرائيل" تدرس "بدائل" لإجلاء الفلسطينيين من رفح.. نقلهم إلى شمال غزة يهدئ مخاوف مصر

الأخبار الرئيسية

65c8d5644c59b70cdd551fe7

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

65c8c2374c59b7142e0a4287

ضابط إسرائيلي: حماس تعرف معلومات تعد سرية حتى داخل الجيش

"حماس": أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني "نسف المفاوضات"

نتنياهو يزعم: سنوفر "ممرا آمنا" للنازحين قبل اجتياح رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية