فرنسا تدعو إلى وقف القتال في قطاع غزة تجنبا لكارثة

باريس/سما/

أصدرت فرنسا بيانا دعت فيه إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة وحذرت من خطر وقوع كارثة إنسانية في رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.



وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "إن هجوماً إسرائيلياً واسع النطاق على رفح من شأنه أن يخلق وضعاً إنسانياً كارثياً ذا بعد جديد وغير مبرر، ولتجنب الكارثة ندعو مرة أخرى إلى وقف الأعمال العدائية".



ودعت فرنسا في البيان إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في قطاع غزة.



وأكد البيان أن مستقبل قطاع غزة وسكانه لن يكون ممكنا إلا في ظل التعايش السلمي بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل.



وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.



ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز - لم تذكر اسمه - أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أقرب من أي وقت مضى.