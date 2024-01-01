أمريكا تعلن عن ضربات جديدة في اليمن

واشنطن/سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال محافظة الحديدة في اليمن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها على موقعها الرسمي في منصة "إكس": في يوم 10 فبراير، بين الساعة 4 إلى 5 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنجاح ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين مسيرتين غير مأهولتين (USV) بالإضافة الى ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) شمال الحديدة في اليمن حيث كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

‏وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأردف البيان: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.



ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.