  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تعلن عن ضربات جديدة في اليمن

الأحد 11 فبراير 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تعلن عن ضربات جديدة في اليمن



واشنطن/سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات ضد مسيرتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال محافظة الحديدة في اليمن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها على موقعها الرسمي في منصة "إكس": في يوم 10 فبراير، بين الساعة 4 إلى 5 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنجاح ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين مسيرتين غير مأهولتين (USV) بالإضافة الى ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) شمال الحديدة في اليمن حيث كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

‏وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأردف البيان: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.


ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

 وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

#اليمن

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي: مفاوضات سرية بمشاركة السنوار للتوصل إلى اتفاق

تقرير: "إسرائيل" تبلغ عددا من الدول عن استعدادها لعملية برية في "رفح" وتكشف شروطها

ميدل إيست: المخابرات البريطانية حاولت تجنيد مواطن لها بغزة مقابل إجلائه وعائلته من القطاع

وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إطلاق الأسرى في غزة

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين في رفح

"وول ستريت جورنال": مصر هددت "إسرائيل" بتعليق اتفاقية السلام حال اجتياح رفح

"إسرائيل" تدرس "بدائل" لإجلاء الفلسطينيين من رفح.. نقلهم إلى شمال غزة يهدئ مخاوف مصر

الأخبار الرئيسية

65c8d5644c59b70cdd551fe7

تحذير إسرائيلي من تحول مصر إلى دولة معادية بقرار واحد

بن غفير يطالب الجيش بإطلاق النار على الأطفال والنساء الغزيين

65c8c2374c59b7142e0a4287

ضابط إسرائيلي: حماس تعرف معلومات تعد سرية حتى داخل الجيش

"حماس": أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني "نسف المفاوضات"

نتنياهو يزعم: سنوفر "ممرا آمنا" للنازحين قبل اجتياح رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية