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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الهجوم الإسرائيلي والتهديد بامتداده إلى رفح

السبت 10 فبراير 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الهجوم الإسرائيلي والتهديد بامتداده إلى رفح



جدة/سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن "مواصلة العدوان"، وانتقاله إلى مدينة رفح بجنوب قطاع غزة التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون نازح.

وحذرت المنظمة في بيان صدر، مساء اليوم السبت، من أن "استمرار وتوسيع العدوان العسكري الإسرائيلي يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، محذرة من كونه يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية.


وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون شروط إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

#التعاون الاسلامي

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